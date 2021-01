Calciomercato Milan: Mandzukic entra nel mirino del “Diavolo” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Calciomercato Milan: rossoneri in cerca di una punta in grado di potersi alternare con Zlatan Ibrahimovic, il totem svedese ancora fermo ai box. Gli uomini mercato dei Milanesi sono alla ricerca di un profilo, in questo periodo di contrattazioni invernali, capace di poter regalare a Stefano Pioli una pedina in più nella sfrenata corsa scudetto che sta vedendo il Diavolo come protagonista. Nei giorni scorsi si era parlato di un forte interessamento di Paolo Maldini e Ricky Massara per Leonardo Pavoletti, bomber del Cagliari Calcio relegato in panchina da Giovanni Simeone. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe chiesto informazioni al procurato di Mario Mandzukic, centravanti ex Juventus attualmente svincolato dopo la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 14 gennaio 2021): rossoneri in cerca di una punta in grado di potersi alternare con Zlatan Ibrahimovic, il totem svedese ancora fermo ai box. Gli uomini mercato deiesi sono alla ricerca di un profilo, in questo periodo di contrattazioni invernali, capace di poter regalare a Stefano Pioli una pedina in più nella sfrenata corsa scudetto che sta vedendo ilcome protagonista. Nei giorni scorsi si era parlato di un forte interessamento di Paolo Maldini e Ricky Massara per Leonardo Pavoletti, bomber del Cagliari Calcio relegato in panchina da Giovanni Simeone. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ilavrebbe chiesto informazioni al procurato di Mario, cvanti ex Juventus attualmente svincolato dopo la ...

