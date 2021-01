Verso un altro slittamento per la stagione sciistica (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ironia della sorte, neve abbondante come non si vedeva da tempo e piste deserte. I gestori degli impianti lamentano enormi perdite. Servono 4-5 miliardi di ristori Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ironia della sorte, neve abbondante come non si vedeva da tempo e piste deserte. I gestori degli impianti lamentano enormi perdite. Servono 4-5 miliardi di ristori

LAVSediLocali : RT @LAVonlus: #GOODNEWS??Anche l'azienda di abbigliamento bimbi #MINICONF - con i suoi marchi #Sarabanda #Minibanda #iDO #Dodipetto - divent… - lavsassari1 : RT @LAVonlus: #GOODNEWS??Anche l'azienda di abbigliamento bimbi #MINICONF - con i suoi marchi #Sarabanda #Minibanda #iDO #Dodipetto - divent… - Lara84690755 : RT @Albatro31673125: @carmelodipaola Più che altro è stato ricollocato il carrettone ocean viking per aumentare la flotta di arroganza ver… - piccologabri : @agambella Vaccino altro non è che un muro x immigrazione senza perdere la faccia.... non come trump. Si va verso u… - AntonellaBat70 : RT @ImolaOggi: Efficacia vaccino Pfizer e Moderna: tra 19% - 29%, ovvero molto al di sotto della soglia del 50% richiesta per l'autorizzazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Verso altro Il cammino dei paesi africani verso un futuro verde La Repubblica La vita travolta da un rider

Gentile Giuseppina, l’allarme sicurezza sulle strade e sui marciapiedi cittadini è serio e non va sottovalutato. I rider che rischiano la vita per consegnare una pizza e mettono in pericolo quella deg ...

Carlotta Dell’Isola scoppia in lacrime al GF Vip: “Ero sola come un cane”

Carlotta Dell’Isola fa una triste confessione a Dayane Mello: “Ero sola” È iniziato un altro giorno nella casa del GF Vip, e dopo le tensioni di ieri ...

Gentile Giuseppina, l’allarme sicurezza sulle strade e sui marciapiedi cittadini è serio e non va sottovalutato. I rider che rischiano la vita per consegnare una pizza e mettono in pericolo quella deg ...Carlotta Dell’Isola fa una triste confessione a Dayane Mello: “Ero sola” È iniziato un altro giorno nella casa del GF Vip, e dopo le tensioni di ieri ...