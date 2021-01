Stefano De Martino, niente “Made in Sud”: show cancellato (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Brutto colpo per i fan di Stefano De Martino che ieri ha esordito al timone di “Stasera tutto è possibile”: cancellato lo show “Made in Sud” Dopo aver ricevuto il testimone due anni fa da AMadeus, ieri sera Stefano De Martino ha debuttato al timore di “Stasera tutto è possibile“, su Rai 2, il comedy L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Brutto colpo per i fan diDeche ieri ha esordito al timone di “Stasera tutto è possibile”:loin Sud” Dopo aver ricevuto il testimone due anni fa da Aus, ieri seraDeha debuttato al timore di “Stasera tutto è possibile“, su Rai 2, il comedy L'articolo Curiosauro.

rosmar1no : Che bono Stefano de Martino - cribizzy : @ToniaPeluso L’ho capito adesso. Io pensavo fosse un un programma ad hoc per stefano (step quindi) Di Martino. ?????????? - occhio_notizie : Stasera tutto è possibile ritorna con Stefano De Martino per una seconda stagione?? #staseratuttoepossibile… - VanityFairIt : Oggi è un conduttore ed ex ballerino. Chi sarà? - IsaeChia : Somiglianza tra #AndreaZenga e #StefanoDeMartino -