Record di decessi giornalieri per Covid: ieri nel mondo morte 17mila persone (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Record di decessi per Covid nelle ultime 24 ore in tutto il mondo. Sono infatti più di 17mila le persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore a causa di complicanze riconducibili al coronavirus. Leggi su globalist (Di mercoledì 13 gennaio 2021)dipernelle ultime 24 ore in tutto il. Sono infatti più dileche hanno perso la vita nelle ultime 24 ore a causa di complicanze riconducibili al coronavirus.

petergomezblog : Covid, la Francia prolunga le chiusure fino a fine gennaio. Gran Bretagna e Germania oltre i mille decessi in 24 or… - Beatric72980398 : RT @antonio_bordin: Italia, ieri 616 morti Record mondiale di decessi per 100mila abitanti Record assoluto UE In più, la peggiore economia… - veratto_A : RT @antonio_bordin: Italia, ieri 616 morti Record mondiale di decessi per 100mila abitanti Record assoluto UE In più, la peggiore economia… - globalistIT : - AntonioBergami4 : RT @antonio_bordin: Italia, ieri 616 morti Record mondiale di decessi per 100mila abitanti Record assoluto UE In più, la peggiore economia… -

Ultime Notizie dalla rete : Record decessi Coronavirus, in Cina record di contagi da luglio. Nel Mondo, 88 milioni di casi La Stampa Record di decessi giornalieri per Covid: ieri nel mondo morte 17mila persone

Record di decessi per Covid nelle ultime 24 ore in tutto il mondo. Sono infatti più di 17mila le persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore a causa di complicanze riconducibili al coronavirus ...

Coronavirus: ieri record di vaccinazioni in Lombardia

MILANO – Nelle strutture sanitarie della Lombardia, nella giornata di ieri, sono state effettuate 17.547 vaccinazioni anti covid. Il dato complessivo sale quindi a 104.449 somministrazioni ...

Record di decessi per Covid nelle ultime 24 ore in tutto il mondo. Sono infatti più di 17mila le persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore a causa di complicanze riconducibili al coronavirus ...MILANO – Nelle strutture sanitarie della Lombardia, nella giornata di ieri, sono state effettuate 17.547 vaccinazioni anti covid. Il dato complessivo sale quindi a 104.449 somministrazioni ...