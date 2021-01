Pagelle Fiorentina Inter: Castrovilli domina, Lukaku salva i nerazzurri VOTI (Di mercoledì 13 gennaio 2021) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/21: Pagelle Fiorentina Inter Le Pagelle dei protagonisti del match tra Fiorentina e Inter, valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/2021. TOP: Castrovilli, Vidal FLOP: Eysseric VOTI Fiorentina: Terracciano 6; Milenkovic 6, Quarta 6.5, Igor 5.5; Caceres 5.5 (52? Venuti 6), Amrabat 6.5, Bonaventura 6, Castrovilli 7, Biraghi 5.5; Eysseric 5 (51? Vlahovic 6), Kouamé 6.5 (94? Callejon 6). Inter (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 5.5 (60? De Vrij 6), Ranocchia 6.5, Kolarov 6; Young 6 (68? Hakimi 6), Gagliardini 5.5 (80? Barella 6.5), Eriksen 6, Vidal 7 (91? Brozovic 6), Perisic 5.5; Sanchez 5.5, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/2021. TOP:, Vidal FLOP: Eysseric: Terracciano 6; Milenkovic 6, Quarta 6.5, Igor 5.5; Caceres 5.5 (52? Venuti 6), Amrabat 6.5, Bonaventura 6,7, Biraghi 5.5; Eysseric 5 (51? Vlahovic 6), Kouamé 6.5 (94? Callejon 6).(3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 5.5 (60? De Vrij 6), Ranocchia 6.5, Kolarov 6; Young 6 (68? Hakimi 6), Gagliardini 5.5 (80? Barella 6.5), Eriksen 6, Vidal 7 (91? Brozovic 6), Perisic 5.5; Sanchez 5.5, ...

interliveit : ??#CoppaItalia | #FiorentinaInter 1-2, #Lukaku all'ultimo respiro: sarà #derby. #Hakimi una conferma - calciomercatoit : ?? Le #pagelle di #FiorentinaInter in #CoppaItalia: #Hakimi si conferma, flop #Lautaro - violanews : ?? Ottima prova della #Fiorentina, che giocano alla pari con l’Inter e cadono al 119'. #Kouame e #Igor in crescita,… - internewsit : Pagelle Fiorentina-Inter: Lukaku firma, Ranocchia ok. Eriksen non stupisce - - CalcioWeb : #FiorentinaInter, le pagelle di @CalcioWeb, nerazzurri ai quarti di finale -