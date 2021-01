Laura Efrikian e il divorzio da Gianni Morandi: “In Rai non mi volevano più” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’ex annunciatrice RAI ed attrice Laura Efrikian si è raccontata ai microfoni della trasmissione Oggi è un altro giorno, parlando del suo matrimonio con Gianni Morandi e di tutto ciò che ha dovuto affrontare dopo il divorzio. La “fidanzatina d’Italia”, soprannome che non piace all’attrice ma che tutti le affibbiarono negli anni del matrimonio con il cantante, ha spiegato che la sua relazione agli occhi del pubblico era come una “favola”. L’amore tra Laura Efrikian e Gianni Morandi, simbolo dell’Italia “giovane” Laura Efrikian e Gianni Morandi sono stati sposati dal 1966 al 1979. Dal loro matrimonio nacquero 3 figli: la primogenita, Serena, nata prematura, morì ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’ex annunciatrice RAI ed attricesi è raccontata ai microfoni della trasmissione Oggi è un altro giorno, parlando del suo matrimonio cone di tutto ciò che ha dovuto affrontare dopo il. La “fidanzatina d’Italia”, soprannome che non piace all’attrice ma che tutti le affibbiarono negli anni del matrimonio con il cantante, ha spiegato che la sua relazione agli occhi del pubblico era come una “favola”. L’amore tra, simbolo dell’Italia “giovane”sono stati sposati dal 1966 al 1979. Dal loro matrimonio nacquero 3 figli: la primogenita, Serena, nata prematura, morì ...

