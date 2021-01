In Francia è giallo sulla scomparsa di Diary Sow: la studentessa arrivata dal Senegal con una borsa di studio (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Miglior alunna dell’anno per due anni di fila e un sostegno economico per studiare in uno dei licei più prestigiosi di Parigi. È questo l’identikit di Diary Sow, la ragazza di venti anni scomparsa lo scorso 4 gennaio nella capitale francese e di cui non si hanno ancora notizie. studentessa modello iscritta, grazie a una borsa di studio, al secondo anno della classe preparatoria al Lycée Louis-le-Grand, sarebbe dovuta tornare in classe a inizio gennaio. Al ritorno dalle vacanze di Natale passate in Senegal tutti hanno perso le sue tracce. L’ultimo accesso con il badge alla residenza universitaria del 13° arrondissement di Parigi è appunto del 4 gennaio. January 10, 2021 La polizia ha aperto un’inchiesta Prima l’allarme è stato lanciato sui social, con il passaparola di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Miglior alunna dell’anno per due anni di fila e un sostegno economico per studiare in uno dei licei più prestigiosi di Parigi. È questo l’identikit diSow, la ragazza di venti annilo scorso 4 gennaio nella capitale francese e di cui non si hanno ancora notizie.modello iscritta, grazie a unadi, al secondo anno della classe preparatoria al Lycée Louis-le-Grand, sarebbe dovuta tornare in classe a inizio gennaio. Al ritorno dalle vacanze di Natale passate intutti hanno perso le sue tracce. L’ultimo accesso con il badge alla residenza universitaria del 13° arrondissement di Parigi è appunto del 4 gennaio. January 10, 2021 La polizia ha aperto un’inchiesta Prima l’allarme è stato lanciato sui social, con il passaparola di ...

