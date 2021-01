Anticipazioni Beautiful giovedì 21 gennaio 2021

Leggi su anticipazioni

21– La rabbia di Brooke: Brooke viene a sapere che il legame tra Ridge e Shauna è sempre più forte. Di conseguenza si rende conto che la loro non è una semplice scappatella come aveva sperato. Tra i due c'è intesa e complicità, nella speranza di fare sul serio. Quando Brooke scopre le vere intenzioni del suo ex, va su tutte le furie, e dunque medita vendetta!