VIDEO Sci alpino | Mikaela Shiffrin vince lo slalom di Flachau Highlights e sintesi Battute Liensberger e Holdener

Mikaela Shiffrin ha vinto lo slalom di Flachau, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di sci alpino. La statunitense si è imposta sulla pista austriaca in una delle gare più prestigiose della stagione, andata in scena sotto i riflettori, anche se purtroppo è mancato il numerosissimo pubblico a cui siamo sempre stati abituati in passato. La fuoriclasse americana, in testa già a metà gara, ha trionfato con 19 centesimi di vantaggio sull'austriaca Katharina Liensberger. Più lontane la svizzera Wendy Holdener (terza a 0.43) e la slovacca Petra Vlhova (quarta a 0.62), che si conferma saldamente in testa alla classifica generale e a quella di specialità.

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Sci Diretta/ Slalom Flachau video streaming Rai: Meillard in testa! Il Sussidiario.net DIRETTA/ Slalom Flachau video streaming Rai: vince la Shiffrin!

Diretta slalom Flachau streaming video Rai oggi martedì 12 gennaio: orario e risultato live della gara della Coppa del Mondo di sci femminile.

Diretta slalom Flachau streaming video Rai oggi martedì 12 gennaio: orario e risultato live della gara della Coppa del Mondo di sci femminile.