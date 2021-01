Titoli Stato: spread chiude a 113 punti su crisi Governo, rendimento Btp sale a 0,68% (Di martedì 12 gennaio 2021) Milano, 12 gen. (Adnkronos) - La chiusura del mercato obbligazionario conferma l'aumento delle tensioni sui bond governativi italiani, alla luce delle divisioni in seno alla maggioranza di Governo e del possibile redde rationem atteso in serata durante il consiglio dei ministri. Alla fine della seduta, lo spread tra Btp e Bund tedeschi si ferma a 113 punti, e il rendimento del Btp decennale sale ancora e si porta allo 0,68% (ieri era allo 0,54%). Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Milano, 12 gen. (Adnkronos) - La chiusura del mercato obbligazionario conferma l'aumento delle tensioni sui bond governativi italiani, alla luce delle divisioni in seno alla maggioranza die del possibile redde rationem atteso in serata durante il consiglio dei ministri. Alla fine della seduta, lotra Btp e Bund tedeschi si ferma a 113, e ildel Btp decennaleancora e si porta allo 0,68% (ieri era allo 0,54%).

CanciAbo : @emanuelefelice2 Lo spread è a 108, genio, quindi bassissimo, e impatta sul titoli di stato che che tu, Giggino, Sa… - Psyclo_Bo : RT @giuslit: Grande Blanchard. Ciò che conta sono i flussi degli interessi dei titoli di Stato, il cui saldo per il Tesoro è già oggi (quas… - TV7Benevento : Titoli Stato: spread chiude a 113 punti su crisi Governo, rendimento Btp sale a 0,68%... - scenarieconomic : RT @giuslit: Grande Blanchard. Ciò che conta sono i flussi degli interessi dei titoli di Stato, il cui saldo per il Tesoro è già oggi (quas… - MICIPIACE : RT @giuslit: Grande Blanchard. Ciò che conta sono i flussi degli interessi dei titoli di Stato, il cui saldo per il Tesoro è già oggi (quas… -

Ultime Notizie dalla rete : Titoli Stato Titoli di Stato, in due settimane emissioni per 26 miliardi. Bot, rendimento in negativo Corriere della Sera FANTARACCONTI - Ho Joao Pedro, non lo avevo mai schierato titolare. Questa giornata era la 1°

Durante il corso di questa stagione sportiva non ho mai schierato João Pedro titolare, avendo in rosa attaccanti di grande valore come Belotti, Morata, Zapata, Pedro e Insigne. Questa giornata mi ero ...

SALERNITANA: A EMPOLI PER UN COLPACCIO NON IMPOSSIBILE

Si deve solo guardare avanti ed iniziare a credere nelle proprie possibilità di non essere inferiori a nessuna delle squadre racchiuse in pochissimi punti di una classifica che a ...

Durante il corso di questa stagione sportiva non ho mai schierato João Pedro titolare, avendo in rosa attaccanti di grande valore come Belotti, Morata, Zapata, Pedro e Insigne. Questa giornata mi ero ...Si deve solo guardare avanti ed iniziare a credere nelle proprie possibilità di non essere inferiori a nessuna delle squadre racchiuse in pochissimi punti di una classifica che a ...