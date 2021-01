Sostituto d’imposta: cos’è, chi può farlo e a che serve. La guida rapida (Di martedì 12 gennaio 2021) Il Sostituto d’imposta è figura tipica del diritto del lavoro. Nei rapporti di lavoro subordinato è infatti abituale la situazione per la quale l’obbligazione fiscale e contributiva non viene adempiuta proprio dal soggetto formalmente obbligato – ovvero il lavoratore dipendente – ma dal cosiddetto “Sostituto”, che – in quanto tale – versa tasse e contributi per conto del contribuente/lavoratore. Ciò su cui intendiamo far luce in questo articolo sono proprio le caratteristiche del Sostituto d’imposta, la funzione e chi può farlo. Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sulla possibilità di tasse locali con lo sconto, per il cittadino che le addebita direttamente sul proprio c/c, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Sostituto ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 12 gennaio 2021) Ilè figura tipica del diritto del lavoro. Nei rapporti di lavoro subordinato è infatti abituale la situazione per la quale l’obbligazione fiscale e contributiva non viene adempiuta proprio dal soggetto formalmente obbligato – ovvero il lavoratore dipendente – ma dal cosiddetto “”, che – in quanto tale – versa tasse e contributi per conto del contribuente/lavoratore. Ciò su cui intendiamo far luce in questo articolo sono proprio le caratteristiche del, la funzione e chi può. Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sulla possibilità di tasse locali con lo sconto, per il cittadino che le addebita direttamente sul proprio c/c, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News...

