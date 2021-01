Smog: in Lombardia migliora su base pluriennale, lockdown ininfluente su pm10 (Di martedì 12 gennaio 2021) Milano, 12 gen. (Adnkronos) – La qualità dell’aria in Regione Lombardia migliora su base pluriennale. E nel 2020 è stato rispettato il valore del limite medio annuo di 40 milligrammi al metro cubo di pm10. Sono i numeri presentati dall’assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, durante la conferenza stampa di presentazione dei dati del 2020. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 12 gennaio 2021) Milano, 12 gen. (Adnkronos) – La qualità dell’aria in Regionesu. E nel 2020 è stato rispettato il valore del limite medio annuo di 40 milligrammi al metro cubo di. Sono i numeri presentati dall’assessore all’Ambiente e Clima della Regione, Raffaele Cattaneo, durante la conferenza stampa di presentazione dei dati del 2020. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

