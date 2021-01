Slalom femminile Flachau 2021 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming (Di martedì 12 gennaio 2021) oggi va in scena lo Slalom speciale femminile di Flachau, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. Le donne tornano in pista a pochissimi giorni dal weekend di velocità a St. Anton per la seconda gara tra le porte strette del nuovo anno dopo quella di Zagabria, vinta da Petra Vlhova. La gara è in programma oggi martedì 12 gennaio, con la prima manche alle 18 e la seconda alle ore 20:45, e sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport ed Eurosport, oltre che in streaming sulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player. Sportface.it seguirà la sfida con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 gennaio 2021)va in scena lospecialedi, valevole per la Coppa del Mondo 2020/di sci alpino. Le donne tornano in pista a pochissimi giorni dal weekend di velocità a St. Anton per la seconda gara tra le porte strette del nuovo anno dopo quella di Zagabria, vinta da Petra Vlhova. La gara è in programmamartedì 12 gennaio, con la prima manche alle 18 e la seconda alle ore 20:45, e sarà trasmessa intv su Rai Sport ed Eurosport, oltre che insulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player. Sportface.it seguirà la sfida con unascritta aggiornata minuto per minuto. SportFace.

