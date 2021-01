Ricciardi è un disco rotto: “Subito un lockdown totale di almeno un mese” (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen – Servirebbe un lockdown “Subito, forte, di almeno un mese, per abbattere i contagi e riuscire a riprendere il tracciamento”: a chiederlo è ancora una volta Walter Ricciardi. Se non si chiude tutto, sostiene convinto il consulente del ministro della Salute, “si rischia di mettere a repentaglio la campagna vaccinale”. Il catastrofista lancia l’ennesimo allarme e interpellato dall’Agi si dice convinto che la divisione in fasce di rischio con le varie restrizioni non basta. Ricciardi: “Abbiamo bisogno di un lockdown forte per un mese” “Il sistema dei ‘colori’ – spiega Ricciardi – di per sé è ottimo, è giusto adeguare le misure alle specificità dei singoli territori. Ma la situazione ora è tale che avremmo bisogno di un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen – Servirebbe un, forte, diun, per abbattere i contagi e riuscire a riprendere il tracciamento”: a chiederlo è ancora una volta Walter. Se non si chiude tutto, sostiene convinto il consulente del ministro della Salute, “si rischia di mettere a repentaglio la campagna vaccinale”. Il catastrofista lancia l’ennesimo allarme e interpellato dall’Agi si dice convinto che la divisione in fasce di rischio con le varie restrizioni non basta.: “Abbiamo bisogno di unforte per un” “Il sistema dei ‘colori’ – spiega– di per sé è ottimo, è giusto adeguare le misure alle specificità dei singoli territori. Ma la situazione ora è tale che avremmo bisogno di un ...

