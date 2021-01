Recovery Plan, nel documento ufficiale 6 missioni e 42 linee di intervento (Di martedì 12 gennaio 2021) In vista del CdM di oggi, il documento è stato inviato a tutti i ministri. Contiene la bozza del Recovery Plan, un piano da 222 miliardi Nella giornata di ieri i ministri hanno ricevuto la bozza del Recovery Plan, il piano nazionale di “ripresa e resilienza” che il Governo ha intenzione di presentare nel corso del Consiglio dei Ministri, previsto oggi alle ore 21:30. Le risorse a disposizione ammontano a 222 miliardi, di cui 144,2 da spendere per nuovi interventi. In totale, considerando anche la programmazione di bilancio per il quinquennio 2021-2026, i soldi da investire arrivano fino a 310 miliardi di euro. web sourceAll’interno del documento sono inserite le riforme che serviranno per far ripartire il paese al meglio, si va da quella della giustizia fino ad arrivare al taglio ... Leggi su instanews (Di martedì 12 gennaio 2021) In vista del CdM di oggi, ilè stato inviato a tutti i ministri. Contiene la bozza del, un piano da 222 miliardi Nella giornata di ieri i ministri hanno ricevuto la bozza del, il piano nazionale di “ripresa e resilienza” che il Governo ha intenzione di presentare nel corso del Consiglio dei Ministri, previsto oggi alle ore 21:30. Le risorse a disposizione ammontano a 222 miliardi, di cui 144,2 da spendere per nuovi interventi. In totale, considerando anche la programmazione di bilancio per il quinquennio 2021-2026, i soldi da investire arrivano fino a 310 miliardi di euro. web sourceAll’interno delsono inserite le riforme che serviranno per far ripartire il paese al meglio, si va da quella della giustizia fino ad arrivare al taglio ...

