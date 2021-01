Napoli | 17enne accoltellata dall’ex fidanzato | corsa in ospedale

(Di martedì 12 gennaio 2021) Ragazzina. E’ accaduto questa mattina, come riporta il mattino, in piazza del Plebiscito. La giovane stava con l’exper un incontro “chiarificatore” quando poi sarebbe stata violentemente aggredita., ragazzaLa minorenne sarebbe stata ferita a sanguefidanzatino mentre litigavano. Dopo il colpo all’altezza del collo, la ragazzina è L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

ilgiornalelocal : Tenta la truffa dello specchietto Arrestato 17enne di #Pomigliano -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli 17enne

Il Mattino

laureato in Filologia Moderna, giornalista. Cronaca di Napoli: una 17enne è stata accoltellata in piazza Plebiscito dall’ex fidanzatino (che poi è stato fermato dai Carabinieri). Choc in Piazza ...Doveva essere un incontro chiarificatore tra ex fidanzatini invece è finito nel sangue. È successo nella tarda mattinata di oggi, quando una 17enne napoletana è ...