Meccariello nuova idea per la difesa della Cremonese

(Di martedì 12 gennaio 2021) Laè un cantiere aperto. Dopo il cambio di allenatore, il nuovo direttore generale Ariedo Braida sta cercando di rinforzare la squadra in tutti i reparti. Già due gli acquisti, Carnesecchi in porta e Bartolomei a centrocampo, l’obiettivo ora è rinforzare gli altri reparti. Per lala Cremo avrebbe messo gli occhi su Biagio, centrale in scadenza di contratto con il Lecce. La situazione in casaLa Cremo viene dalla sconfitta casalinga contro il Chievo (0-2 il risultato) che è costata la panchina a mister Pierpaolo Bisoli, che non ha saputo ripetere quanto di buono aveva fatto lo scorso campionato, portando i grigiorossi a una salvezza insperata. Sono 3 le sconfitte consecutive, prima di quella con il Chievo, la Cremo ha perso lo scontro diretto contro la Reggina e la gara con ...