' Lettere dalle città del futuro' | il libro di Beppe Sala dedicato ai ragazzi

amperrino : Sala racconta come vivremo domaniLettere dalle città del futuro, il libro - wauroware : RT @Confedilizia_: Anche un dipendente pubblico tra i truffatori dell'affitto protetti dal #bloccosfratti. Lettera di Salvatore, da Torino.… - Elena92488468 : Vedo che siamo passati dalle lettere alle rime ADORO AHAHAHAHA #tzvip #sovip - JoseCravero : RT @repubblica: Classi chiuse, lettere a Repubblica dalle scuole [aggiornamento delle 15:05] - repubblica : Classi chiuse, lettere a Repubblica dalle scuole [aggiornamento delle 15:05] -

Ultime Notizie dalla rete : Lettere dalle

Milano, 12 gen. (Adnkronos) - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, torna sugli scaffali delle librerie. Dopo la sua ultima fatica, 'Milano e il secolo delle città', ha scritto un libro per ragazzi, "L ...Secondo Emanuele Mancuso, collaboratore di giustizia, la sua "bambina è in mano alla 'ndrangheta". Il Tribunale lo rassicura: "è in località protetta" ...