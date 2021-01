Governo: Carfagna, ‘teatrino solo per questione di posti’ (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) – “Se, come tutto fa sembrare, questa sera il Cdm approverà il Recovery Plan italiano e subito dopo si aprirà comunque la crisi, risulterà evidente che il teatrino che paralizza l’Italia da settimane è soltanto una questione di posti, ambizioni personali, riassetti di potere”. Lo afferma Mara Carfagna, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) – “Se, come tutto fa sembrare, questa sera il Cdm approverà il Recovery Plan italiano e subito dopo si aprirà comunque la crisi, risulterà evidente che il teatrino che paralizza l’Italia da settimane è soltanto unadi posti, ambizioni personali, riassetti di potere”. Lo afferma Mara, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

