Coppa Italia | Milan-Torino 5-4 d c r | rossoneri impallati | la vittoria arriva solo ai rigori

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Prima gara degli ottavi finale di.Ila San Siro ha ricevuto ildi Marco Giampaolo a poco più di tre giorni dalla sfida di campionato che aveva visto isuperare per 2-0 i granata. Nella serata odierna la sfida non ha sorriso agli uomini di Pioli che non sono andati oltre lo 0-0 in 180 minuti: unnon troppo brillante che non è riuscito a superare la difesa piemontese nonostante il ritorno dal 1' di Ibrahimovic. Tante le occasioni potenziali create dai padroni di casa che non sono però riusciti a scardinare la retroguardia ospite a causa soprattutto di alcune imprecisioni sotto porta. Il match si decide ai calci di rigore con iche hanno segnato tutti e cinque i tiri dal dischetto, per ill'unico ...