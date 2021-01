Cartabianca | ospiti stasera | 12 gennaio 2021

Leggi su ascoltitv

(Di martedì 12 gennaio 2021) Nuova puntata di, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Nella puntata di, 12, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. In puntata: riuscirà il governo Conte a superare le tensioni all’interno della sua maggioranza e ad affrontare le sfide che lo attendono, dal piano per i vaccini fino alla realizzazione del programma per l’utilizzo dei fondi europei? E quali saranno le conseguenze della nuova diffusione dei contagi?di oggi, 12Molti glidella puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Matteo Renzi, leader Italia Viva; Beatrice ...