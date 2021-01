Udinese – Napoli: il pagellone del Messaggero Veneto (Di lunedì 11 gennaio 2021) Udinese beffata allo scadere da uno stacco di Bakayoko. Tra i friulani il migliore in campo è Musso. Le pagelle di Massimo Meroi (videoproduzioni Petrussi, a cura di Gabriele Franco). Leggi su udine20 (Di lunedì 11 gennaio 2021)beffata allo scadere da uno stacco di Bakayoko. Tra i friulani il migliore in campo è Musso. Le pagelle di Massimo Meroi (videoproduzioni Petrussi, a cura di Gabriele Franco).

sscnapoli : ?? | I convocati di #UdineseNapoli ?? - OptaPaolo : 5x3 - Ciro Immobile è il secondo giocatore a segnare in cinque match di fila contro ben tre squadre diverse di Seri… - Eurosport_IT : ?Lecce ?Roma ??SPAL ?Lazio ?Juve ??Napoli ?Parma ?Bologna ?Sassuolo ?Atalanta ?Samp ?Cagliari ?Bologna ?Crotone ?Sp… - copiatore : RT @mimmopesce1: S I V I N C E E E E E E Alla faccia di tutti i detrattori e a quelli che NON ci credevano . Udinese 1 - Napoli 2 #finoa… - susydigennaro : RT @napolimagazine: L’EX - Bucchi: 'Il Napoli ha sofferto ma è riuscito a vincere con l'Udinese' -