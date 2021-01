Scuola | Sensi Pd | ' da Azzolina irresponsabile scaricabarile su regioni'

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Trovoe inutile lodella ministrasulle, così come la sua condanna della Dad. Con leci si confronta, si chiama Costituzione. E alla Dad, che certo non può sostituire lain presenza, andrebbe fatto un monumento". Lo scrive su twitter Filippodel Pd.

Roma, 11 gen. (Adnkronos) – “Trovo irresponsabile e inutile lo scaricabarile della ministra Azzolina sulle regioni, così come la sua condanna della Dad. Con le regioni ci si confronta, si chiama Costi ...Il ministro annuncia a breve decisioni sull’esame di maturità. Rientro in classe, oggi, per i ragazzi delle scuole superiori in Toscana (poco più di 166 mila), Abruzzo (56.500) e Valle d’Aosta. I raga ...