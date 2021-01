Sci, cancellate le gare di Wengen: nel fine settimana due slalom a Kitzbuehel (Di lunedì 11 gennaio 2021) Colpa di scena per le gare di Coppa del mondo di Wengen (due discese il 15 e il 16 e uno slalom il 17): a causa del focolaio Covid nella località svizzera, la Federazione internazionale ha deciso di ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 11 gennaio 2021) Colpa di scena per ledi Coppa del mondo di(due discese il 15 e il 16 e unoil 17): a causa del focolaio Covid nella località svizzera, la Federazione internazionale ha deciso di ...

TgLa7 : #Sci: cancellate gare Coppa del mondo di Wengen per casi Covid - TgLa7 : #Sci: cancellate gare Coppa del mondo di Wengen per casi Covid - Filo2385Filippo : RT @TgLa7: #Sci: cancellate gare Coppa del mondo di Wengen per casi Covid - LuisaRagni : RT @TgLa7: #Sci: cancellate gare Coppa del mondo di Wengen per casi Covid - an12frnc : RT @TgLa7: #Sci: cancellate gare Coppa del mondo di Wengen per casi Covid -