Mercato illegale a Porta Maggiore | blitz della Polizia Locale | sequestrata la merce

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Nella mattinata di oggi, 11 gennaio, alcune pattugliedel I Gruppo Trevi, nucleo Esquilino, durante i controlli nel quartiere sono intervenute in piazza di, per la presenza di venditori di ciarpame che, a ridosso dei binari del tram, stavano allestendo un mercatino. Gli abusivi si sono allontanati alla vista degli agenti che, come avvenuto in analoghi interventi già eseguiti nei giorni scorsi, hanno posto sotto sequestro 70 chili diperlopiù proveniente dai cassonetti, come vestiti usati, oggettistica varia e scarpe di seconda mano. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni su Il CorriereCittà.