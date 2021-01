Il primo trailer completo di Clarice, il sequel del Silenzio degli innocenti (Di lunedì 11 gennaio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=vsjoRzezy4I Le atmosfere de Il Silenzio degli innocenti vengono evocate già nelle prime immagini del nuovo trailer grazie alle falene che si intravedono immerse nella luce. Clarice, la nuova produzione dello streaming americano Cbs All Access, infatti, è proprio una serie che fa da seguito al film cult del 1991. Come dice il titolo, e come vediamo anche in questa prima clip completa, si concentra sulle vicende dell’agente dell’Fbi Clarice Starling, il personaggio interpretato in origine da Jodie Foster. Al suo posto ora c’è Rebecca Breeds, già vista in Pretty Little Liars, che ritorna sul campo un anno dopo aver avuto a che fare con il killer cannibale Hannibal Lecter. La sinossi della serie descrive Starling come una giovane donna brillante ma anche ... Leggi su wired (Di lunedì 11 gennaio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=vsjoRzezy4I Le atmosfere de Ilvengono evocate già nelle prime immagini del nuovograzie alle falene che si intravedono immerse nella luce., la nuova produzione dello streaming americano Cbs All Access, infatti, è proprio una serie che fa da seguito al film cult del 1991. Come dice il titolo, e come vediamo anche in questa prima clip completa, si concentra sulle vicende dell’agente dell’FbiStarling, il personaggio interpretato in origine da Jodie Foster. Al suo posto ora c’è Rebecca Breeds, già vista in Pretty Little Liars, che ritorna sul campo un anno dopo aver avuto a che fare con il killer cannibale Hannibal Lecter. La sinossi della serie descrive Starling come una giovane donna brillante ma anche ...

L’agente dell’Fbi Clarice Starling torna in azione per affrontare nuovi criminali e i traumi del passato: è questa la trama dell’adattamento seriale tratto dal film cult degli anni ’90 Il silenzio deg ...

L'agente dell'Fbi Clarice Starling torna in azione per affrontare nuovi criminali e i traumi del passato: è questa la trama dell'adattamento seriale tratto dal film cult degli anni '90 Il silenzio deg ...