Grande Fratello Vip: Elisabetta Gregoraci ha diffidato Giulia Salemi? – VIDEO (Di martedì 12 gennaio 2021) Al Grande Fratello Vip era attesissimo il confronto tra Elisabetta Gregoraci e la coppia Pierpaolo Pretelli – Giulia Salemi. Se con Pierpaolo il dialogo è filato liscio e le incomprensioni pare si siano appianate, il confronto tra Elisabetta e Giulia è stato molto più movimentato. “Giulia parla anche troppo di me”, ha esordito Elisabetta prima ancora di trovarsela davanti al vetro. Una volta faccia a faccia, Elisabetta ha lanciato una dura invettiva contro la rivale, accusandola di parlare sempre di lei e di fatti privati: “Devi smetterla di tirarmi in ballo ad ogni momento, io sono uscita da un mese eppure mi sembra di essere ancora nella casa da quanto mi nomini. Comunque, non ti ... Leggi su trendit (Di martedì 12 gennaio 2021) AlVip era attesissimo il confronto trae la coppia Pierpaolo Pretelli –. Se con Pierpaolo il dialogo è filato liscio e le incomprensioni pare si siano appianate, il confronto traè stato molto più movimentato. “parla anche troppo di me”, ha esorditoprima ancora di trovarsela davanti al vetro. Una volta faccia a faccia,ha lanciato una dura invettiva contro la rivale, accusandola di parlare sempre di lei e di fatti privati: “Devi smetterla di tirarmi in ballo ad ogni momento, io sono uscita da un mese eppure mi sembra di essere ancora nella casa da quanto mi nomini. Comunque, non ti ...

matteorenzi : Di fronte alla gravissima situazione che stiamo vivendo in Italia serve la politica: che è studiare, riflettere, pr… - matteorenzi : Vogliamo documenti scritti, non concetti vaghi. Abbiamo fatto 62 proposte: prima di dire se siamo soddisfatti o no,… - ricpuglisi : Lo ripeto: il TG1 è ragione sufficiente per chiudere l'esperienza del governo Conte 2. Cari #FacciamoRete, siete d… - michvael : ma che palle questi drammi familiari ma perché dovete risolverli sempre al grande fratello maro #tzvip - SaraVerde19 : per chi monta le clip del grande fratello, cambia mestiere amò #gfvip -