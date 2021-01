Cashback, i rimborsi dal 1 marzo. Cosa succede se i fondi stanziati non basteranno per tutti (Di lunedì 11 gennaio 2021) Oltre 222 milioni di rimborsi in arrivo per 3,2 milioni di persone, per un importo medio di circa 69 euro a testa. È questo il bilancio dell' Extra Cashback di Natale . Non tutti gli iscritti al ... Leggi su leggo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Oltre 222 milioni diin arrivo per 3,2 milioni di persone, per un importo medio di circa 69 euro a testa. È questo il bilancio dell' Extradi Natale . Nongli iscritti al ...

fattoquotidiano : Cashback Natale, oltre 5,8 milioni di iscritti e rimborsi per 222 milioni. “Successo oltre le previsioni per l’ince… - repubblica : Cashback, in arrivo 222 milioni di rimborsi per 3,2 milioni di persone [aggiornamento delle 19:50] - sole24ore : Cashback di Natale, 222 milioni euro di rimborsi entro il 1°marzo. In 100mila avranno cifra massima di 150 euro… - franser_real : I giornali parlavano di flop, invece il #cashback ha già 6 milioni di iscritti (di cui 3,2 oltre la soglia per i ri… - reddititaly : Nella fase sperimentale del cashback 222 mln di rimborsi per 3.2 mln di partecipanti (5.8 mln gli iscritti) - -