Calciomercato – Napoli su Tierney, laterale scozzese in forza all’Arsenal (Di lunedì 11 gennaio 2021) Calciomercato – Il Napoli è in cerca di un laterale basso. L’operazione verrebbe avviata solo … L'articolo proviene da forzazzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 11 gennaio 2021)– Ilè in cerca di unbasso. L’operazione verrebbe avviata solo … L'articolo proviene dazzurri.net.

MatteoPedrosi : Apertura del Napoli al prestito di #Lobotka, il #Torino ora ci prova realmente. #calciomercato @CorriereGranata - DiMarzio : Le offerte di Atletico Madrid e Marsiglia (rifiutate) e la richiesta del Napoli: #Milik, gli aggiornamenti sul futu… - Moon13_me : RT @NicoSchira: Accordo trovato tra Andrea #Conti e la #Fiorentina. Ora la passa passa ai club. Barone&Pradè al lavoro per chiudere rapidam… - Bibolottistuta1 : RT @NicoSchira: Accordo trovato tra Andrea #Conti e la #Fiorentina. Ora la passa passa ai club. Barone&Pradè al lavoro per chiudere rapidam… - AgReds : RT @NicoSchira: Accordo trovato tra Andrea #Conti e la #Fiorentina. Ora la passa passa ai club. Barone&Pradè al lavoro per chiudere rapidam… -