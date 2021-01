Tagli medi perfetti per le quarantenni che vogliono dimostrare 30 anni

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 10 gennaio 2021) Sapete quali sono iper le 40enni chesembrare più giovani? Curare la chioma è senza dubbio un modo per valorizzare il viso, sentirsi più belle e in pace con sè stesse. Scegliete uno stile che possa rispecchiare a pieno la vostra personalità seguendo questi preziosi consigli. Vi basteranno poche dritte per rivoluzionare il vostro aspetto! Curiose? Iniziamo!capelliper le: consigli utili! Date un po’ una mossa ai capelli. Se optate per un bob, ad esempio, cercate di renderlo più fresco e, magari, alleggeritelo sul perimetro. Sceglietene uno destrutturato che possa essere considerato una buona alternativa per avere un look più definito e decisamente più moderno. Anche il wob è un’alternativa ...