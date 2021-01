"Succede per la prima volta". Speranza sgancia la bomba-Covid (Di domenica 10 gennaio 2021) Torna Che Tempo Che Fa. Ospite in collegamento con Fabio Fazio sempre lui: Roberto Speranza. Il ministro della Salute ha approfittato dell'ospitata su Rai 3 per lanciare un altro allarme circa l'emergenza coronavirus. "Per la prima volta - ha spiegato - nell'ultimo monitoraggio fatto venerdì' l'Rt sale a 1,03, questo significa che l'epidemia è in una fase espansiva. C'è bisogno di stringere non di allargare". Un modo come un altro per dire che richiuderanno tutto? Chissà. Ancora una volta però il ministro riversa la responsabilità sugli italiani: "Le misure, i decreti, le scelte che si fanno a Roma o nelle Regioni sono decisive, ma poi la chiave essenziale è quella del comportamento delle persone." Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) Torna Che Tempo Che Fa. Ospite in collegamento con Fabio Fazio sempre lui: Roberto. Il ministro della Salute ha approfittato dell'ospitata su Rai 3 per lanciare un altro allarme circa l'emergenza coronavirus. "Per la- ha spiegato - nell'ultimo monitoraggio fatto venerdì' l'Rt sale a 1,03, questo significa che l'epidemia è in una fase espansiva. C'è bisogno di stringere non di allargare". Un modo come un altro per dire che richiuderanno tutto? Chissà. Ancora unaperò il ministro riversa la responsabilità sugli italiani: "Le misure, i decreti, le scelte che si fanno a Roma o nelle Regioni sono decisive, ma poi la chiave essenziale è quella del comportamento delle persone."

Ultime Notizie dalla rete : Succede per Spostamenti tra regioni: cosa succede dopo il 15 gennaio e i 7 motivi per muoversi senza rischiare la multa Today.it Futsal, il derby di Puglia è ancora rossoblù, lo Statte vince 3-2 con il Bisceglie

Stesso risultato dell'andata, ma gara molto più emozionante e successo meritato dell'Italcave Real Statte contro il Bisceglie: finisce 3-2 il ...

Ternana-Monopoli, Lucarelli in conferenza: "Vittoria che vale doppio"

La Ternana riparte bene e conquista tre punti contro il Monopoli. Questo il commento sulla vittoria delle Fere di Cristiano Lucarelli nella conferenza post gara: "Oggi è stata una ...

