Spezia Sampdoria | stop per Tonelli | le condizioni del difensore

Lorenzosi ferma per un problema all'adduttore durante la partitella in allenamento: filtra pessimismo Lorenzodella, rischia di saltare il match contro loin programma domani sera tra le mura del Picco alle ore 20.45. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 Nuova tegola per Claudio Ranieri, a quanto riporta il Secolo XIX.avrebbe accusato un fastidio all'adduttore destro durante la partitella undici contro undici a campo ridotto. Ilha interrotto quindi l'allenamento ed è rientrato anzitempo negli spogliatoi.