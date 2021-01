Ponte sullo Stretto, Vono all'attacco: "La task force della De Micheli rallenta la realizzazione" (Di domenica 10 gennaio 2021) "Leggo della questione del Ponte sullo Stretto , tirata in ballo in questi giorni e dichiarata come “impossibile tecnicamente” da inserire nel Recovery Plan.Ci sono però molte precisazioni da fare... Leggi su feedpress.me (Di domenica 10 gennaio 2021) "Leggoquestione del, tirata in ballo in questi giorni e dichiarata come “impossibile tecnicamente” da inserire nel Recovery Plan.Ci sono però molte precisazioni da fare...

ManteroM5S : Le richieste di Renzi: il MES, il ponte sullo stretto, l’air force Renzi con il pieno di carburante e 200 miliardi… - petergomezblog : “Subito il Mes e il Ponte sullo stretto”: i renziani cercano un nuovo pretesto per la rottura al vertice di maggior… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Gennaio: Il provocatore. Riesuma il Mes e pure il ponte sullo Stretto - stebaraz : Se qualcuno avesse ancora dei dubbi in merito: per @ItaliaViva e @matteorenzi 'il Ponte sullo Stretto è una priori… - emme_sette : @Vallescrivia @NunziaCentanni Abbiamo strade, ponti, ferrovie da terzo mondo e questi pensano al ponte sullo stretto. ??????? -

Ultime Notizie dalla rete : Ponte sullo Recovery plan, tensione al vertice di maggioranza: i renziani chiedono Ponte sullo stretto e Mes. Pd: basta paletti Il Sole 24 ORE Governo, documento Renzi a Bettini: ecco le questioni aperte

LA NOTA A BETTINI - "Questa nota non riguarda le richieste di Italia Viva – formulate al Premier nella lettera di Renzi del 16 dicembre scorso e nella nota a Gualtieri dei parlamentari – ma sintetizza ...

