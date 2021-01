Castillejo: “Dopo una sconfitta si vince. Bravi ragazzi, grande cuore” (Di domenica 10 gennaio 2021) Samu Castillejo, esterno del Milan, ha espresso tramite Instagram la sua soddisfazione per la vittoria di ieri sera del Milan sul Torino, che ha riscattato subito il ko con la Juventus. Queste le parole dell’esterno: “Dopo una sconfitta si vince!! Bravi ragazzi grande cuore e grande sacrificio”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @samuCastillejo (@samuCastillejo) Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 10 gennaio 2021) Samu, esterno del Milan, ha espresso tramite Instagram la sua soddisfazione per la vittoria di ieri sera del Milan sul Torino, che ha riscattato subito il ko con la Juventus. Queste le parole dell’esterno: “unasi!!sacrificio”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @samu(@samu) Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

