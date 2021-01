Amministrative | Scala Si | “Serve percorso di trasparenza e partecipazione democratica”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Al prossimo turno elettorale saranno chiamati al voto nella nostra Regione ben quattro dei cinque capoluoghi di provincia, tra cui Napoli, la terza città italiana. È indispensabile, perciò, coordinare l’iniziativa di tutte le forze progressiste per non mancare l’obiettivo del governo di queste città. Unche necessita assolutae il massimo della”. Così Tonino, coordinatore regionale per la Campania di Sinistra Italiana. Prosegue: “Viceversa, le notizie apparse sulla stampa cittadina e nazionale disegnano un quadro a dir poco desolante, fatto di manovre e scambi a tavolino. Ci auguriamo che queste notizie di ipotetici accordi, passi indietro su un Comune per favorire candidature in altri luoghi, siano ...