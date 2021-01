Vaccini, alla Mostra d’Oltremare tutti in fila dalle 7 (Di sabato 9 gennaio 2021) E’ ripresa questa mattina la vaccinazione dei medici, infermieri, sanitari e oss alla Mostra d’Oltremare di Napoli. I cancelli sono stati aperti alle 8.30 e anche stamattina c’e’ una lunga fila all’esterno della Mostra su Piazzale Tecchio formatasi fin dalle 7: centinaia di persone in coda con l’ombrello in attesa della propria dose di vaccino. Si andra’ avanti cosi’ per ore. Ieri la prima giornata si e’ conclusa intorno alle 22 e alla fine sono stati 1700 i vaccinati. Oggi, dopo la prima giornata di rodaggio, le vaccinazioni stanno andando a un ritmo piu’ spedito e si conta – almeno negli auspici – di concludere prima la giornata di vaccinazione, anche se la domanda resta molto alta. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 9 gennaio 2021) E’ ripresa questa mattina la vaccinazione dei medici, infermieri, sanitari e ossdi Napoli. I cancelli sono stati aperti alle 8.30 e anche stamattina c’e’ una lungaall’esterno dellasu Piazzale Tecchio formatasi fin7: centinaia di persone in coda con l’ombrello in attesa della propria dose di vaccino. Si andra’ avanti cosi’ per ore. Ieri la prima giornata si e’ conclusa intorno alle 22 efine sono stati 1700 i vaccinati. Oggi, dopo la prima giornata di rodaggio, le vaccinazioni stanno andando a un ritmo piu’ spedito e si conta – almeno negli auspici – di concludere prima la giornata di vaccinazione, anche se la domanda resta molto alta. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

