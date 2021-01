Sci alpino, come sta Tommy Ford? Escluse complicazioni a testa e collo, da valutare l’infortunio al ginocchio (Di sabato 9 gennaio 2021) Tommy Ford ha fortunatamente ripreso conoscenza e ha aperto gli occhi dopo il bruttissimo incidente occorsogli durante la prima manche del gigante di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Lo statunitense è caduto nell’ultimissima parte della durissima pista svizzera, si è girato sul suo busto ed è andato a sbattere violentemente contro le reti di protezione. Il 31enne ha perso conoscenza ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale. come ha confermato la Rai, lo sciatore ha riaperto gli occhi e sembra che il peggio sia scongiurato. Escluse complicazioni legate alle lesioni alla testa e al collo, verrà invece valutato nelle prossime ore l’infortunio al ginocchio, come ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021)ha fortunatamente ripreso conoscenza e ha aperto gli occhi dopo il bruttissimo incidente occorsogli durante la prima manche del gigante di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo di sci. Lo statunitense è caduto nell’ultimissima parte della durissima pista svizzera, si è girato sul suo busto ed è andato a sbattere violentemente contro le reti di protezione. Il 31enne ha perso conoscenza ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale.ha confermato la Rai, lo sciatore ha riaperto gli occhi e sembra che il peggio sia scongiurato.legate alle lesioni allae al, verrà invece valutato nelle prossime oreal...

