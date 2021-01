LIVE Snowboard | PGS Scuol in DIRETTA | Nadya Ochner viene subito eliminata | L’Italia rimane in gara con Edwin Coratti

Leggi su oasport

(Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAh 14.22 Le prossime due qualificate al turno delle migliori otto sono: la teutonica Melanie Hochreiter e la russa Sofia Nadyrshina 14.18 La seconda qualificata ai quarti di finale del tabellone femminile è la padrona di casa Julie Zogg, che ha eliminato la teutonica Carolin Langenhorst. 14.16 L’azzurra purtroppo cade nel suo lato di pista venendodalla tedesca Joerg, che invece taglia il traguardo anticipando nettamente. 14.15 IN PERFETTO ORARIO: SI COMINCIA!di scenavs. Selina Joerg 14.10 TABELLONE MASCHILE DEGLI 1/8 DI FINALE CAVIEZEL Dario vs. AUNER Arvid KOSIR Zan vs. NOWACZYK Michal JURITZ Aron vs. GALMARINI Nevin PAYER Alexander vs. MASTNAK Tim LOGINOV Dmitry ...