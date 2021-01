Regina Elisabetta: è guerra contro i topi di Buckingham Palace (Di venerdì 8 gennaio 2021) Buckingham Palace tra passato, presente e futuro guarda le foto Esasperata dalle orde di topi che continuano a infestare stanze e corridoi di Buckingham Palace, riemergendo spesso anche nelle gloriose sale dei banchetti di Stato, la Regina Elisabetta le sta provando tutte per eliminare il problema. In Secrets of the Royal Palaces, un documentario sui segreti delle residenze reali trasmesso dall’emittente britannica Channel 5, la storica inglese Kate Williams spiega che «ormai i roditori ... Leggi su iodonna (Di venerdì 8 gennaio 2021)tra passato, presente e futuro guarda le foto Esasperata dalle orde diche continuano a infestare stanze e corridoi di, riemergendo spesso anche nelle gloriose sale dei banchetti di Stato, lale sta provando tutte per eliminare il problema. In Secrets of the Royals, un documentario sui segreti delle residenze reali trasmesso dall’emittente britannica Channel 5, la storica inglese Kate Williams spiega che «ormai i roditori ...

