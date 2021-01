Ninja sarà tra i principali personaggi di un misterioso show televisivo (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tyler "Ninja" Blevins ha iniziato a lavorare a un misterioso programma televisivo e ha suggerito ai fan che sarà uno dei personaggi principali. I dettagli, al momento, sono scarsi e non si sa quando questo show potrebbe essere rivelato, ma lo streamer ha fornito alcune informazioni chiave nel suo annuncio. Il lavoro specifico sembra essere per una serie animata poiché Ninja è stato coinvolto nel doppiaggio. "Ho registrato la mia prima voce fuori campo per un ruolo principale in uno show televisivo oggi", ha detto il 7 gennaio. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tyler "" Blevins ha iniziato a lavorare a unprogrammae ha suggerito ai fan cheuno dei. I dettagli, al momento, sono scarsi e non si sa quando questopotrebbe essere rivelato, ma lo streamer ha fornito alcune informazioni chiave nel suo annuncio. Il lavoro specifico sembra essere per una serie animata poichéè stato coinvolto nel doppiaggio. "Ho registrato la mia prima voce fuori campo per un ruolo principale in unooggi", ha detto il 7 gennaio. Leggi altro...

HiPeterGrif : Mi chiedo sempre come faccia la fatina dei denti a entrare in camera mia senza fare rumore...sarà un ninja non so - foldaily : Scelto oggi: Palette Ninja: Devi realizzare un progetto grafico di un qualsiasi tipo, che sia Web o stampa, avrai… - metno10 : @PinoVaccaro77 Non sarà la quarta o la quinta, di certo, è una rosa abbondante numericamente, e ricca di nomi dal… - deadghia : sempre più convinta che quest’anno sarà una sfida assurda, peggio di ninja warrior - MagazineOffside : Da domani Radja Nainggolan sarà ufficialmente un tesserato del Cagliari. È la terza volta che il “Ninja” vestirà i… -

Ultime Notizie dalla rete : Ninja sarà Kawasaki Ninja 125 2019: il test della Ninjetta [Video] La Stampa