Inter-Eriksen | alta tensione | l’agente ricorre al Collegio di Garanzia del Coni

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 8 gennaio 2021) E’ sempre più guerra tra l’ed il calciatore. Il danese non rientra più nei piani dell’allenatore Antonio Conte, è stato preso in considerazione pochissimo e l’addio sembra inevitabile. Si sta cercando una sistemazione già nel mese di gennaio, ma è difficile trovare l’accordo per una questione di ingaggio. Si preannuncia una vera guerra,aldidel, è guerra(Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)Momenti ditra l’edha presentato un ricorso contro l’aldidello Sport. “Il ...