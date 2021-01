Gallera fatto fuori: la Lega si prende la Lombardia ma per la Sanità non cambia nulla (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sarebbe bello pensare di vivere in un Paese meritocratico, nel quale chi ha competenze fa strada e chi sbaglia invece paga. Purtroppo l’esperienza ci dice che non sempre è così e che la politica non fa certo eccezione, anzi. Attenzione, quindi, a non giudicare la vicenda Gallera in maniera troppo superficiale: è pur vero che l’ormai ex assessore al Welfare ha commesso tanti errori, ma il suo rapido declino dall’ipotesi di una candidatura a Sindaco di Milano fino alla totale estromissione dal governo della Lombardia va spiegato in altro modo, purtroppo. Gallera fa parte di un partito, Forza Italia, che sta attraversando una grave crisi di consenso e nemmeno al suo interno pare di aver mai colto un sostegno particolarmente caloroso nei suoi confronti, fatta eccezione per i pochi che gli sono stati vicini anche nei momenti più difficili. ... Leggi su tpi (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sarebbe bello pensare di vivere in un Paese meritocratico, nel quale chi ha competenze fa strada e chi sbaglia invece paga. Purtroppo l’esperienza ci dice che non sempre è così e che la politica non fa certo eccezione, anzi. Attenzione, quindi, a non giudicare la vicendain maniera troppo superficiale: è pur vero che l’ormai ex assessore al Welfare ha commesso tanti errori, ma il suo rapido declino dall’ipotesi di una candidatura a Sindaco di Milano fino alla totale estromissione dal governo dellava spiegato in altro modo, purtroppo.fa parte di un partito, Forza Italia, che sta attraversando una grave crisi di consenso e nemmeno al suo interno pare di aver mai colto un sostegno particolarmente caloroso nei suoi confronti, fatta eccezione per i pochi che gli sono stati vicini anche nei momenti più difficili. ...

pfmajorino : Al di là dei giudizi sulla sostituzione di #Gallera con #LetiziaMoratti viene forte un sospetto. In #Lombardia non… - giornalettismo : Se le #vaccinazioni in #Lombardia vanno a rilento è colpa 'delle altre #Regioni che hanno fatto la corsa per dimost… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Gennaio: Modello Lombardia: 3 vaccinati su 100. I peggiori Fontana e Gallera:… - SiArw16 : Ho di fatto cominciato la guerra sul gruppo di famiglia con la news di Gallera. - InfoRomina : @gadlernertweet Disastrosi entrambi per ora hanno fatto fuori Gallera,ma andrà processato per le negligenze durante… -