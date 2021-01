CorSport: la Serie A apre un tavolo di confronto con l’Aic per il taglio degli stipendi (Di venerdì 8 gennaio 2021) I club di Serie A sono preoccupati: hanno difficoltà a pagare gli stipendi. Per questo motivo, la Lega studia due mosse. Ne scrive il Corriere dello Sport. La prima è quella di chiedere al governo di “posticipare il pagamento dei contributi non solo di gennaio e febbraio, ma anche di marzo e aprile”. Ma, soprattutto, c’è da registrare l’apertura di un confronto con l’Assocalciatori per capire se sia possibile tagliare gli stipendi. “La seconda (e più importante) è l’apertura di un tavolo di confronto con l’Aic per capire se sia possibile arrivare a un taglio degli stipendi dei giocatori. Un simile tentativo era già stato fatto la scorsa primavera, ma non aveva portato a un accordo tra la Lega e l’Associazione ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 gennaio 2021) I club diA sono preoccupati: hanno difficoltà a pagare gli. Per questo motivo, la Lega studia due mosse. Ne scrive il Corriere dello Sport. La prima è quella di chiedere al governo di “posticipare il pagamento dei contributi non solo di gennaio e febbraio, ma anche di marzo e aprile”. Ma, soprattutto, c’è da registrare l’apertura di uncon l’Assocalciatori per capire se sia possibile tagliare gli. “La seconda (e più importante) è l’apertura di undiconper capire se sia possibile arrivare a undei giocatori. Un simile tentativo era già stato fatto la scorsa primavera, ma non aveva portato a un accordo tra la Lega e l’Associazione ...

