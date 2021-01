Borsa di Pedullà, i nodi mercato di Fiorentina e Parma (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ci sono due società che hanno bucato il mercato estivo, che hanno cambiato proprietà da poco e che non possono permettersi ulteriori passaggi a vuoto. Stiamo parlando di Fiorentina e Parma, ci sono ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ci sono due società che hanno bucato ilestivo, che hanno cambiato proprietà da poco e che non possono permettersi ulteriori passaggi a vuoto. Stiamo parlando di, ci sono ...

sportli26181512 : Duncan, Kouame, Gervinho, Inglese: i nodi mercato di Fiorentina e Parma: Duncan, Kouame, Gervinho, Inglese: i nodi… - Gazzetta_it : La Borsa di #Pedullà - Duncan, Kouame, Gervinho, Inglese: i nodi #calciomercato di Fiorentina e Parma - Gazzetta_it : #Quagliarella meglio il rinnovo con la #Sampdoria #Pellè, 6 mesi non bastano - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Fari sulle fasce: il #Napoli sogna #EmersonPalmieri, per la #Lazio colpo #Zinchenko? - La Borsa di Pedullà - Gazzetta_it : Fari sulle fasce: il #Napoli sogna #EmersonPalmieri, per la #Lazio colpo #Zinchenko? - La Borsa di Pedullà -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Pedullà Duncan, Kouame, Gervinho, Inglese: i nodi mercato di Fiorentina e Parma La Gazzetta dello Sport