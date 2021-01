Annullato il funerale Solange | sequestrata la salma | quanti dubbi sulla corsa in ospedale nascosta

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 gennaio 2021)ildi Paolo Bucinelli, conosciuto da tutti con il nome di. Non ci sarà alcun rito domani, sabato 9 gennaio, alle 15. La Procura ha infatti chiesto il sequestro dellaper effettuare l'autopsia. La morte del sensitivo 69enne è avvenuta per circostanze ancora poco chiare: è stato trovato morto nella sua abitazione dai vigili del fuoco dopo che non rispondeva al telefono da diverso tempo. Intanto, giunge voce che pochi giorni fa sarebbe stato al Pronto soccorso, ma avrebbe firmato per non essere ricoverato. Mistero sulle sue condizioni di salute al momento dell'arrivo in. La procura chiarirà cosa è accaduto.