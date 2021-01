Trump | “Sono totalmente in disaccordo con il risultato delle elezioni ma ci sarà una transizione ordinata”

Davide : Una cosa va precisata, perché magari non tutti hanno seguito la giornata di Washington: gli squadristi al Campidogl… - AleAntinelli : Ah dimenticavo, i politici italiani tifosi del fascista #Trump sono fascisti anche loro per la proprietà transitiva. - ilpost : Trump ha twittato un nuovo incoraggiamento nei confronti dei rivoltosi. «Ecco quello che succede quando una vittori… - ilpalombaro : RT @ZioKlint: -Occhio che i sospetti di brogli nelle elezioni USA sono fondati. -Complottista! -Attenti, ché la metà degli americani si sen… - CionnRatz : @GiorgiaMeloni forse le e' sfuggito il fatto che la violenza ed il fallito colpo di stato sono stati istigati da Mr. Trump. -

Ultime Notizie dalla rete : Trump Sono

Gli Stati Uniti per la prima volta conobbero un atto di “guerra sporca” sul proprio territorio. La democrazia più autorevole del mondo era stata violata e la risposta fu dura, ampia e prolungata. In q ...Donald Trump, nella turbolenta giornata di ieri, ha firmato un ordine con il quale vieta otto app cinesi negli Stati Uniti. Il motivo? Rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale e potrebber ...