Solange è morto | il celebre sensitivo aveva 69 anni

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Il. La notizia arriva, come un fulmine a ciel sereno, dall’Ansa. Il famoso volto TV, all’anagrafe Paolo Bucinelli,69, è stato ritrovatonel pomeriggio di oggi nella sua abitazione di Collesalvetti (Livorno).A trovare il corpo i vigili del fuoco, avvisati da alcuni amici... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Corriere : Morto Solange, il «sensitivo» Paolo Bucinelli aveva 68 anni - Corriere : Morto Solange, il «sensitivo» Paolo Bucinelli aveva 68 anni - fanpage : Solange è morto, aveva 68 anni - fedeerr : RT @Corriere: Morto Solange, il «sensitivo» Paolo Bucinelli aveva 68 anni - AngelaDePantale : RT @davidemaggio: È morto #Solange Trovato senza vita nella sua abitazione. Aveva 69 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Solange morto

La notizia della morte di Solange è stata data pochi minuti fa dall’Ansa. Gli amici di uno dei sensitivi più famosi della tv, non riuscivano da giorni a mettersi in contatto con lui. Per questo hanno ...L'Occhio: quotidiano online | ultime notizie, news, su politica, cronaca, economia, spettacoli, musica, cultura, scienza, tecnologia ...