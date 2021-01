LaGazzettaSR : #Siracusa, Telethon, raccolti 10 mila euro in provincia con i 'cuori di cioccolato' -

Ultime Notizie dalla rete : Siracusa Telethon

La Gazzetta Siracusana

Intanto il Ministero della Salute precisa in una nota che 'le dosi di vaccino consegnate a tutti i Paesi europei per il 27 dicembre sono in numero 'simbolico'. Inoltre verranno sottoposti a vaccinazio ...