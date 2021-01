Si rifiuta di vendere i suoi terreni al boss, il clan la uccide e la dà in pasto ai maiali (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sarebbe stata uccisa ed il suo corpo dato in pasto ai maiali o macinato con un trattore Maria Chindamo, l’imprenditrice 44enne scomparsa il 6 maggio del 2016 nelle campagne di Limbadi. A rivelarlo alla Dda di Catanzaro è stato il collaboratore di giustizia Antonio Cossidente, ex componente del clan dei Basilischi, in Basilicata. Si rifiuta L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sarebbe stata uccisa ed il suo corpo dato inaio macinato con un trattore Maria Chindamo, l’imprenditrice 44enne scomparsa il 6 maggio del 2016 nelle campagne di Limbadi. A rivelarlo alla Dda di Catanzaro è stato il collaboratore di giustizia Antonio Cossidente, ex componente deldei Basilischi, in Basilicata. SiL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Tutti conoscono la tragica fine della famiglia imperiale russa, ma Elisabetta, la sorella di Alix poi Alexandra Feodorovna, fece una fine ben peggiore. Elisabetta nel 1871 Elisabetta d'Assia-Darmstadt ...

60mila euro grazie alla vendita dei materiali riciclabili raccolti all'ecocentro

È andata bene la vendita dei rifiuti conferiti dai cittadini di Aprilia all’ecocentro di via Portogallo. Nel corso del 2020 è stato possibile incassare 31.779 euro di Raee, tra frigoriferi, elettrodom ...

