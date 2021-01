Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono innamorati al GF Vip: la reciproca “dichiarazione” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dopo la giornata altalenante di oggi, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si godono un po’ di tempo da soli nel giardino del Grande Fratello Vip, per riordinare i pensieri per “colpa” dell’aereo ricevuto da Tommaso Zorzi a firma Gregorelli (una chiara vendetta dei fan di Elisabetta Gregoraci). Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono innamorati... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dopo la giornata altalenante di oggi,si godono un po’ di tempo da soli nel giardino del Grande Fratello Vip, per riordinare i pensieri per “colpa” dell’aereo ricevuto da Tommaso Zorzi a firma Gregorelli (una chiara vendetta dei fan di Elisabetta Gregoraci).si... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GrandeFratello : Pierpaolo Pretelli parla dei suoi sentimenti per Giulia Salemi?? #GFVIP - lallyspunkyx : Archie Andrews as Pierpaolo Pretelli Mamma la noia. Per quanto mi riguarda il personaggio più sterile e inutile di… - stetuttamatta : Pierpaolo Pretelli convinto di avere trovato la felicità perché Giulia Salemi si prende cura di lui (gli mette la c… - macosanessaii : Io ancora sconvolta che Pierpaolo pretelli davvero si aspettava che Elisabetta gregoraci, a 40 anni, e con un figli… - leggoit : Gf vip. Pierpaolo Pretelli, incidente in diretta: intervengono gli autori. Fan in ansia: «Cos'è successo?» -